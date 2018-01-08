KIA повысила цены на свои автомобили в России

Корейская машиностроительная компания KIA подняла цены на свои автомобили в РФ. В цене поднялись все авто 2017 года выпуска, сумма составила от 5 до 100 тысяч рублей.

Меньше всего подорожали машины линейки Cee’d, Pro Cee’d, Cerato, Picanto и Soul. Ценник этих автомобилей изменился всего на 5 тысяч рублей. KIA Rio, кросс-хэтч Rio X-Line, Sorento Optima стали дороже на 10 тысяч рублей. Внедорожник Mohave подскочил на 50 тысяч рублей, а больше всех отличился представительский седан Quoris – он стал дороже на 100 тысяч рублей.

Подробный рост цен на все модели в таблице:

Нетронутыми остались только ценники на машины линейки KIA Sportage и Sorento Prime. Дилеры KIA отмечают, что Sorento Prime в этом году обновится, а потому изменение цены на него – вопрос времени.