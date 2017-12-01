Самокритичный Google признал себя «ненадёжным»

Сайт Google поверг пользователей в шок, выдав им сообщение об ошибке, в котором провозгласил себя «ненадёжным».





Многие пользователи при посещении веб-страниц с помощью браузера Google Chrome проверяют левую часть адресной строки, которая проверяет сайты на вредоносные программы, заключая «надёжность» и «ненадёжность» платформы. Достоверно неизвестно, что произошло с Google, однако 18 января юзеры испугались за свои данные. Во время загрузки стартовой страницы браузера на их мониторах появлялось уведомление о том, что самая безопасная платформа может быть опасна для себя самой.





«ХотГео» не располагает информацией о том, был ли это сбой или отчаянные хакеры действительно попытались завладеть крупнейшим в мире поисковиком. Однако жалобы на работу ресурса уже успели поступить. Следует отметить, что сбой длился мгновение, но говорить о том, пострадали ли кто-то от него, нельзя.