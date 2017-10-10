В Иванове автомобиль въехал в жилой дом, а водитель скрылся

В Иванове автомобиль Тойота-Камри въехал в жилой дом. 27-летний виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Это произошло на перекрестке улиц Летчика Лазарева и Лежневской. Сообщается, что молодой мужчина, который находился за рулем Ауди-80, при переезде на главную дорогу спровоцировал столкновение с Тойота-Камри. От сильного удара водитель Тайота оказался на встречной полосе, после чего машина врезалась в стену жилого дома.

27-летний водитель Ауди-80 скрылся с места происшествия, однако позже сотрудники правоохранительных органов его нашли. На молодого человека открыто уголовное дело об административном правонарушении.

Известно, что вследствие столкновения двух автомобилей водитель Тойота-Камри получил травму головы.

Причины ДТП сейчас устанавливают правоохранительные органы.