Илон Маск показал тесты мини-субмарины для спасения таиландских детей

В Лос-Анджелесе дайверы начали испытания мини-субмарины, предназначенной для спасения детей из таиландской пещеры Кхао Луанг. Об этом рассказал основатель компании SpaseX Илон Маск.

По словам Маска, подлодку сделали из детали ракеты Falcon 9 – это труба для перекачки жидкого кислорода. Ее главные достоинства в том, что она достаточно мала, чтобы пройти в узких подземных коридорах, и очень прочная. Внутри капсулы сможет поместиться один ребенок. А нести ее смогут два взрослых дайвера.

На коротком видео, опубликованном Илоном Маском в Twitter, видно, как один из дайверов тащит мини-лодку за собой, другой толкает ее сзади.

Напомним, в Таиланде продолжается спасательная операция, цель которой – поднять из полузатопленной пещеры Кхао Луанг 12 игроков детской футбольной команды и их тренера. Больше двух недель они провели под землей, оказавшись заблокированными на расстоянии нескольких километров от входа в пещеру сезонными дождями. Спасательную операцию было решено проводить в экстренном порядке, поскольку появилась реальная угроза, что муссоны затопят пещеру окончательно, не оставив ребятам шансов дождаться спасения.

По уточненным данным, вчера спасателям и дайверам удалось вывести на поверхность четырех ребят. Сегодня операцию планируется продолжить.