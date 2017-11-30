Более трети жителей Европы назвали Крым российским

Судя по итогам социологических исследований, в Европе наконец нашли ответ на вопрос, чей Крым. «Адекватность побеждает», - считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Но на полуострове не разделяют его оптимизма.

Проект «Спутник. Мнения» представил итоги социологического исследования, которые свидетельствуют, что в Европе многие нашли ответ на вопрос, чей Крым, признав наконец факт присоединения полуострова к России. Исследование проводила французская компания Ifop.

За последние три года во Франции число граждан, считающих, что Россия имеет все права на Крым, выросло на 11% - до 37%. В Германии с 2016 года показатель вырос на 1% - теперь Крым считают российским 38% жителей.

В Великобритании и США участникам соцопроса предложили ответить, чей Крым, впервые. И оказалось, что в Соединённом Королевстве (несмотря на откровенно русофобскую позицию официального Лондона) более трети респондентов говорят о принадлежности полуострова России - 34%.

В США доля тех, кто признаёт Крым российским, оказалась самой низкой среди всех западных стран, где проводилось исследование, - 27%.

При этом референдум, на котором жители Крыма решили связать свою судьбу с Россией, не признают 34% французов и британцев, 43% граждан ФРГ и 27% американцев. По сравнению с данными 2016 года число жителей Франции и Великобритании, настаивающих на «украинской» версии, уменьшилось на 11% и 5% соответственно.

В США отмечают самое большое число респондентов не смогло определиться с собственным мнением по поводу принадлежности Крыма - таких было 46%. Во Франции, Британии и США о российской принадлежности Крыма чаще говорили люди с высшим образованием и представители старшего поколения, а в ФРГ - наоборот, молодёжь и люди с низким уровнем образования.

«Среди европейцев адекватность побеждает политкорректность. Крым - наш, российский, и всё меньше людей готовы отрицать этот очевидный факт», - прокомментировал итоги исследования депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв.

По его мнению, теперь следует ожидать официального признания принадлежности Крыма России со стороны европейских лидеров. Это, в свою очередь, сразу же изменит геополитический расклад сил между Западом и Россией.

С этим мнением согласен политолог Владимир Новиков. В комментарии Sputnik Абхазия он отметил, что европейская политическая элита склонна считать, что реальность такова, какова она есть - несмотря на все громкие заявления об «аннексии» Крыма.

«В свое время, после присоединения Прибалтики к СССР, де-факто на Западе все считали, что так и есть, но де-юре многие, включая США, не признавали. Также сейчас многие страны понимают, что Крым стал частью России, но без записи, если поблизости нет диктофонов и телекамер», - пояснил он.

При этом в самом Крыму считают, что на изменение официальной риторики Киева рассчитывать не приходится. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов напомнил, что полуостров лежит в сфере интересов НАТО, и в данном случае от личности президента Украины и его позиции украинская внешняя политика не зависит.

Аксёнов отметил, что итоги украинских президентских выборов чётко показали: ритуальные заклинания украинских политиков о «возвращении Крыма» не работают, а для украинских граждан эта тема не относится к первостепенным.

Несмотря на это, считает глава Крыма, от правления Владимира Зеленского стоит ждать и агрессивной риторики, и новых провокаций в Керченском проливе - поскольку это «часть долгосрочной стратегии НАТО по нагнетанию напряжённости в этом регионе».