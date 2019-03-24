Пиво «живое» и «мертвое» : в Госдуме рассмотрят законопроект о чистоте пива

Пиво в России предложили разделять пиво по качеству на «живое» и «мёртвое». Необычный проект закона выдвинул депутат Госдумы представитель партии ЛДПР Сергей Иванов. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

В законопроекте «О чистоте пива» предложили прописать содержание «живого» пива. Пиво не должно содержать вкусовых добавок и этиловый спирт, произведенный не в процессе брожения пивного сусла. Также Иванов предлагается разрешить рекламировать пиво и напитки, которые изготавливаются на основе пива, в телевизионных спортивных программах. Автор законопроекта подчеркивает, что министерство спорта РФ также поддерживает продажу пива на стадионах.

Этот проект не первое необычное предложение Иванова. В апреле 2013 года он предлагал законопроект «Об охране граждан от последствий употребления чеснока», объяснив свою идею попыткой посмеяться над собой. В частности, он хотел показать, что «Дума чересчур увлеклась принятием драконовских законопроектов» по отношению к гражданам. В сентябре прошлого года депутат внес на рассмотрение палаты «Дуэльный кодекс РФ» на это решение его сподвигло видеообращение руководителя Росгвардии Виктора Золотова, в котором он вызвал на дуэль блогера Алексея Навального.