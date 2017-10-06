Новое селфи Аллы Пугачевой вызвало повышенный интерес

За короткое время новое фото Аллы Борисовны оценили около 226 тысяч пользователей.

В своем Instagram Примадонна выложила селфи, чем вызвала повышенный интерес к своей персоне. Ее новая публикация привлекла внимание бывшего мужа Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, а также Светланы Лободы – все они отметились в комментариях под свежей фотографией и отпускали Примадонне много комплиментов.

Алла Борисовна предстала перед пользователями в очках с красной оправой, а алая помада еще более подчеркнула ее и без того яркий образ. Светлана Лобода сделала комплимент Алле Пугачевой, назвав ее «красивой женщиной». Стоит отметить, что вместе с Максимом Галкиным Примадонна растит двух детей – двойню Гарри и Лизу. Телеведущий Максим Галкин в рамках программы «Сегодня вечером» отметил, что дочь испытывает любовь к образам своей мамы и часто меряет ее концертную шляпу. Кроме того, Лиза Галкина отметилась в показах детской коллекции от Галины Юдашкиной, где была замечена с детьми поп-короля Филиппа Киркорова – Аллой-Викторией и Мартином.