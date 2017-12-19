Дима Билан поздравил Ян Гэ с прохождением в финал «Голоса-6»

Певец Дима Билан поздравил свою подопечную, китайскую актрису и исполнительницу Ян Гэ, с прохождением в финал музыкального конкурса «Голос-6».

На своей странице в Instagram артист опубликовал фотографию с протеже, назвав её «теплейшим, искренним человечком» и «своей», как сообщает HotGeo. По словам Дима Билана, Ян Гэ сумела «всмотреться в душу зрителям». Певец порекомендовал своим поклонникам всегда верить музыке, потому что она остаётся всегда, чтобы не случилось, а выступление на сцене – это настоящая жизнь. Подписчики Димы Билана присоединились к поздравлениям его подопечной Ян Гэ, а также одобрили саму фотографию.

По словам поклонников, кадр получился необычным, и с такой женщиной видеть своего кумира им было приятно. Также фанаты одобрили работу Димы Билана, как наставника, похвалив придуманный для Ян Гэ номер для полуфинала «Голоса-6».