Анфиса Чехова показала первое платье из новогодней коллекции

Ведущая, а теперь ещё и дизайнер Анфиса Чехова показала первое платье, которое представлено в новогодней коллекции.

По словам знаменитости, оно было задумано по нескольким причинам. В первую очередь, пайетки в этом сезоне на пике популярности. Во-вторых, поскольку наступает год Жёлтой Собаки, то рекомендуется одевать золотое. Пайетки же наряда от Анфисы Чеховой двусторонние, они могут быть также и чёрными. Два цвета позволят моделировать фигуру, затемняя проблемные зоны, чтобы силуэт казался максимально женственным, в стиле «песочных часов». Анфиса Чехова подчеркнула, что при демонстрации будут использовать только моделей Plus size, то есть, примерно 46-48 размер, однако пообещала, что при удачном исходе найдутся платья для кого-угодно.

Подписчики похвалили знаменитость за такое начинание, впечатлившись красотой наряда, по данным HotGeo. Некоторые попросили делать и «копеечные» вещи, чтобы платья от Анфисы Чеховой могли одевать даже студентки с маленькой стипендией. Нынешняя же цена, как отметила сама знаменитость, средняя, хотя и ниже многих российских брендов.