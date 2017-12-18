Ведущая и актриса Лера Кудрявцева показала детское фото с отцом, умилив подписчиков этим снимком.

Прокомментировал кадр даже певец Сергей Лазарев: «Уже тогда наряды были ого-го!» Многие интернет-пользователи с ним согласились, отметив, что, например, на голове у Леры Кудрявцевой повязка, а такой головной убор актриса и сейчас любит носить, по данным HotGeo.

Также подписчиков порадовало само фото из детства. «Как же дороги такие фотографии для сердца. Все тело словно наполняется теплом от возможности хоть на несколько секунд оказаться опять… рядом с папой маленькой девочкой....», «Доброе красивое фото. Папа с таким добрым взглядом», «Люблю старые фотографии. В них столько тепла и души» - писали они.

Сравнивая снимок из детства Леры Кудрявцевой и то, как она выглядит сейчас, поклонники заметили, что артистка не изменилась. Не видно пластики, и она в свои юные годы была очень красивая, какой осталась и сейчас.