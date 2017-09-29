«Второй Овечкин»: У Сергея Шнурова выпал зуб, который он ставил в США за 250 тысяч долларов

Подписчики сравнили певца Сергея Шнурова с хоккеистом Александром Овечкиным из-за выпавшего зуба, который артист ставил в США в прошлом году за 250 тысяч долларов.

Исполнитель выставил снимок, подписав его: «Шнур вернулся». На фото хорошо видно отсутствие одного зуба в верхней части челюсти с правой стороны. Подписчики возмутились тому, каким плохим мастером оказался дантист, который лечил Шнурова в США, как сообщает HotGeo.

Некоторые начали строить предположения, что именно могло случиться с зубом, придя к выводу, что лидер группы «Ленинград», скорее всего, мог подраться. «Выбили фанаты Сергея Лазарева», - в шутку написал один интернет-пользователь. Высказывалось и мнение, что ничего страшного в снимке вообще нет: «Все там ок! Стоит формирователь десны. Через неделю все поставят на место!» Несколько человек подумали, что снимок старый, и на самом деле с зубами у Сергея Шнурова всё в порядке.