Подписчики Дианы Шурыгиной раскритиковали её за развратный снимок

Подписчиков участницы ток-шоу «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной шокировал новый развратный снимок в её Instagram, и они заявили, что предполагаемый насильник девушки Сергей Семёнов ни в чём не виноват, как сообщает VladTime.

По мнению интернет-пользователей, Диана Шурыгина сама спровоцировала парня на противоправный поступок, соблазнив его благодаря эротическому образу. Многие также возмутились, почему звезда «Пусть говорят» публикует такие фото, будучи уже замужней женщиной. По их мнению, Диана Шурыгина согласна на любой хайп и пиар, даже чёрный, что её совсем не красит.

По некоторым данным, участница «Пусть говорят» до съёмок в программе вела себя достаточно развратно. Однако для истории и шоу она сыграла так, чтобы казаться жертвой изнасилования, потому много людей её пожалели.