Роман Гриценко сожалеет о том, что разочаровал Ольгу Бузову

Омич Роман Гриценко, являющийся участником «Дома-2», заявил, что сожалеет о том, что разочаровал Ольгу Бузову, поздно поняв, как она к нему относится, как сообщает VladTime.

По словам Гриценко, ведущая расстраивалась именно из-за него, поскольку он на её глазах начал встречаться с другой. Когда участник «Дома-2» увидел это, то расстался с той девушкой, но Ольга Бузова ему уже не верила, сказав, что все мужчины – вруны. Ведущая также запретила ему рассказывать публично о чувствах, но Роман Гриценко сделал иначе, считая, что теперь он должен говорить об этом постоянно, а также надеясь, что со временем звезда его простит.

Комментаторы в Сети заявили, что участник «Дома-2» чего-то не договаривает и, возможно, просто пытается прославиться, говоря о любви к Ольге Бузовой. Также, по их мнению, расстройство ведущей связано не с Гриценко, а с известием о скорой свадьбе Дмитрия Тарасова.