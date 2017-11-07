Ольга Бузова рассказала про своё «событие 2017 года»

Популярная поп-певица Ольга Бузова рассказала про то, что для неё главным событием 2017 года стало выступление на Большом сольном концерте 3 ноября в городе Москва.

По словам знаменитости, она очень гордится своей работой и работой своей команды. Это был колоссальный труд, который был проделан не зря. Подписчики согласились с Ольгой Бузовой, пожелав ей счастья в личной жизни в 2017 году.

Если карьера звезды идёт в гору, то с кавалерами пока есть проблемы. Ольга Бузова до сих пор не может отойти от разрыва с Дмитрием Тарасовым, а также её обманывают другие кандидаты на звание любимого человека, как, например, Роман Гриценко. Поклонники пожелали, чтобы знаменитость встретила мужчину, которому всё-таки сможет доверять.