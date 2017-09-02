Дэвид Бекхэм с взрослыми сыновьями очаровал поклонниц

Футболист Дэвид Бекхэм и его супруга певица и модельер Виктория Бекхэм сейчас отдыхают на побережье океана в Таиланде. Бекхэм регулярно делиться новыми снимками в Сети, а недавно показал своих взрослых красавцев-сыновей.

Поклонницы Дэвида Бекхэма были очарованы его заметно повзрослевшими сыновьями. На фотографии запечатлены все три сына спортсмена находясь в океане во время заката. Поклонницы посчитали снимок очень сексуальным, так как старшие сыновья Дэвида очень похожи на него в молодости.

Стоит отметить, что звездная пара Дэвида и Виктории Бекхэм в прошлом году отметили 18-летие своего брака. Также супруги воспитывают и младшую дочь Харпер.