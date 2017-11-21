Бывшая участница группы SEREBRO Полина Фаворская рассказала об исцелении и смене имиджа, что выразилось, в частности, в цвете губ. Подписчикам не понравилось то, что они по форме напоминают рыбку, как сообщает VladTime.

Полина Фаворская отметила, что она уже в Перми, больше нет жара, и она теперь хочет кататься на снегоходе, отдыхая за городом и «заряжаясь» на дальнейшую работу. Подписчики порекомендовали певице больше гулять, потому что её лицо выглядит несколько не естественно, что означает по-прежнему наличие признаков болезни.

Также поклонники раскритиковали стремление Полины Фаворской красить губы фиолетовой помадой. Они дали совет артистке если и менять имидж, то не настолько кардинально.