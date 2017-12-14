Новая песня Пугачёвой высоко поднялась в рейтинге iTunes

Новая песня Аллы Пугачёвой «Я летала» высоко поднялась в рейтинге iTunes. Эксперты отмечают, что она может оказаться и на самой вершине, если не помешают разговоры по поводу возможного плагиата композиции, как сообщает VistaNews.

Примадонна российской эстрады представила песню «Я летала» в новогодней программе Первого канала. Автором является Олег Влади, которого Игорь Саруханов и Александр Вулых обвинили в том, что композиция украдена, переделана с хита Саруханова «Придуманная любовь». Всё дело в ритмике песни, остальные детали существенно различаются. Однако многие интернет-пользователи считают, что это только попытка «хайпа на Пугачёвой», оценивая «Я летала» очень высоко, что подтверждает и рейтинг iTunes.

Сам Олег Влади заявляет, что написанная им песня в исполнении примадонны российской эстрады получилась лучшей из того, что представляли под Новый год. Претензию же о том, что композиция Пугачёвой сплагиачена, он считает клеветой, подчёркивая, что готов даже быть проверенным на детекторе лжи.