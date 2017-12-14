Мария Кожевникова вспомнила, как беременной спасала оленя

Знаменитая российская актриса Мария Кожевникова показала снимок, сделанный в 2014 году. Тогда девушка была беременна Максимом, первым сыном.

Поклонников тронула запись об олене, которого спасла Кожевникова несмотря на тяжёлое состояние. Она продемонстрировала новогодний снимок, сделанный во время беременности Максимом. Тогда перед Новым годом во время переездов ей пришлось спасать оленя. Это фигура больших размеров, которую обычно ставят к новогодней ёлке.

«Муж смеялся и смотрел на сколько хватит упорства у беременной женщины... и вот он ответ», - написала Кожевникова в своём блоге. Она же уточнила, что он остался в сохранности, несмотря на большое путешествие. Поклонники назвали актрису заботливой мамой, которая даже к игрушкам относится, как к детям. «Мария, вот ты настоящая мать, о своём всегда заботишься», - написал один из подписчиков.