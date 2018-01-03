Жанна Мартиросян пригласила всех в клуб для худеющих, чтобы ликвидировать последствия праздников. Его «устав» предполагает диету после 9 января, а до этого времени выкладывание снимков в Сеть, втягивая живот.

Жанна Мартиросян отметила в Instagram, что наверняка все хорошо и вкусно отмечают Новый год, собираясь также и сделать и на Рождество. Посиделки за праздничным столом приводят к лишним килограммам на талии, и надо задуматься о том, как их сбросить. В юморном тоне Жанна Мартиросян призвала начать ограничивать питание с 9 января, как сообщает HotGeo.

Жена известного юмориста не раз удивляла подписчиков весёлыми постами на странице. Новая запись Жанны Мартиросян тоже очень порадовала фанатов, и они начали писать, что с удовольствием вступят в предлагаемый клуб.