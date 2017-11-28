Популярная исполнительница Анна Седокова пожаловалась на усталость от покупок, прогулок и развлечений, как сообщает VladTime. Артистка отметила, что очень нуждается в покое, чтобы хоть спокойно время в Instagram провести.

Подписчики нашли это смешным, посчитав, что работа у Анны Седоковой совсем не тяжёлая. Многие начали рассказывать, что 12 часов проводят вне дома, но не жалуются на это, так как нужно трудиться. Прогулки и покупки, по их мнению, нельзя назвать тем, от чего можно так устать.

Большинство поклонников заявили, что Анна Седокова не может возмущаться отдыхом в Лос-Анджелесе, где сейчас проживает. Исполнительница отметила, что скоро будет переезжать, предложив угадать, куда она отправится. Люди сошлись на том, что из США Анна Седокова точно не выедет.