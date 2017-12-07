Наталья Фриске сделала вторую татуировку в честь покойной сестры Жанны

Наталья Фриске в одной из популярных соцсетей показала свою вторую татуировку, которую сделала в память своей покойной знаменитой сестры Жанны Фриске. Поклонники также почтили память певицы.

Наталья Фриске сразу же после смерти Жанны сделала в честь сестры свою первую большую татуировку вдоль спины. Тогда девушка набила тематические иероглифы и силуэты, которым придала собственный смысл и значение. Теперь Наталья изобразила на руке знак бесконечности, в которой вписана начальная буква имени её сестры Жанны.

Поклонники в комментариях также оценили татуировку и посвятили это хорошим способом почтить память родного человека: «Красивая Бесконечность на руке!!», «Так Жанночку тут напоминает», «Тату у вас очень красивое».