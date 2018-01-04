Кравец продолжила воевать с Борисовой на новом уровне

Алена Кравец продолжила воевать с Даной Борисовой на новом уровне в интернете. Теперь каждая запись в Instagram у обеих артисток посвящена взаимным оскорблениям, как сообщает «Версия Инфо».

Перепалки длятся уже три дня. Борисова обвинила Кравец в записях по поводу комментариев её действий. Актрисе же показалось, что ведущая слишком придерживается образа «святости», что не соответствует истине и потому слишком раздражает.

По словам Алёны Кравец, настоящим верующим никогда не придёт в голову постоянно об этом говорить. Такое у них в душе, и публично всех уведомлять о стремлении к вере – это её фактически предавать и обманывать. В свою очередь, фанаты подчеркнули, что уже просто устали от постоянных перепалок взрослых женщин, ведущих себя слишком по-детски. Они попросили Кравец «не опускаться».