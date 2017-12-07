Наталья Краско изменяет мужу с молодым любовником

Наталья Краско изменяет пожилому мужу, известному актёру Ивану Краско с молодым любовником. Как сообщает VladTime, такая информация появилась в одном из выпусков шоу «На самом деле».

Иван Красно старше своей возлюбленной на 60 лет, потому у многих вызывало сомнение, что любовь Натальи искренняя. Придя на съёмки шоу, жена прославленного заявила, что она испытывает чувства к супругу, несмотря на его возраст. Однако потом в студию пришёл некий молодой человек, рассказавший, что он является любовником Натальи Краско. Самого актёра на шоу не было, но новоявленный кавалер замужней женщины получил несколько ударов от не сдержавшегося директора артиста.

Позже человек, называющий себя любовником Натальи Краско, рассказал, что они познакомились в июне. Оказалось, что оба пишут стихи, а также нашлись и другие интересы, после чего начались звонки и встречи. Мужчина утверждает, что сам Иван Краско об этом знал, но предпочитал ничего не делать и не разводиться.