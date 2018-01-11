Ссора Борисовой и Кравец негативно сказалась на дочери актрисы

Ссора Даны Борисовой и Алёны Кравец негативно сказалась на дочери актрисы. По её словам, у ребёнка начали спрашивать на улице и в стенах школы, не занимается ли мать проституцией, как сообщает VladTime.

Это очень возмутило Алёну Кравец, и она пообещала отомстить. Актриса назвала Дану Борисову «убожеством», снова акцентировав внимание на том, что ведущая не настоящая верующая и святая, а это всё притворство. Алёна Кравец заявила, что телеблондинку раздражает чужое счастье, потому её так важно, чтобы его не было.

Подписчики не совсем с этим согласились. По их словам, было бы хорошо, если бы и сама Кравец сумела иногда помалчивать. Интернет-пользователей начала раздражать ссора между двумя знаменитостями, и они призвали всё забыть и успокоиться.