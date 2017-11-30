Скандальная Диана Шурыгина призналась, как муж реагирует на её репутацию

Диана Шурыгина, которая стала самой скандальной жертвой изнасилования в России, призналась, как новоиспеченный супруг реагирует на её репутацию, а также на армию поклонников и недоброжелателей в Сети.

В прошлом году уже совершеннолетняя Диана Шурыгина расписалась с оператором известного российского телеканала Андреем Шлягиным. Сейчас девушка переехала на постоянное место жительства в Москву и проживает совместно с мужем. Недавно в Сети Диана ответила на вопрос фанатов, которые интересовались, как Шлягин реагирует на скандальную репутацию своей супруги.

Шурыгина откровенно рассказала, что её мужчина является опорой и поддержкой, поэтому всегда выступает на стороне Дианы. На данный момент, молодая пара счастлива в отношениях, где царит взаимопонимание.