Сестра Ольги Бузовой продемонстрировала обнаженную грудь

Сестра Ольги Бузовой анна продолжает свой райский отдых с любимым человеком на территории Таиланда. Девушка ежедневно делится с поклонниками свежими фотокадрами, а на одном из них даже продемонстрировала обнаженную грудь.

Анна Бузова сообщила фанатам, что ещё находится в долгожданном отпуске вместе со своим любимым человеком, имя которого девушка тщательно скрывает от посторонних людей. Со своего отдыха Анна показывает только фотосессии в купальниках и экзотические блюда.

Однако на последнем снимки Бузова-младшая показала фолловерам обнаженную грудь в необычном черном купальнике с разрезами в области груди. За первый час после публикации снимок оценили более 20 тысяч поклонников.