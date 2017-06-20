Постройневшая Анна Семенович похвасталась сексуальными формами

Популярная певица и бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович продолжает радовать пользователей Сети прекрасными снимками с Индонезии. На этот раз фанаты отметили, что певица сильно похудела, при этом нужно формы остались при девушке.

Анна Семенович показала, как отдыхала в Индонезии откуда привезла не только приятные воспоминания, но и целую фотосессию. На этот раз Семенович в полный рост продемонстрировала результаты своего грандиозного похудения. Многие пользователи Сети даже стали спрашивать про диеты знаменитости, ведь при похудении женственные формы сохранились.

«Анюта, поделись диетой!!! Радуюсь твоей красоте! Молодец, что взяла себя в руки и сбросила лишнее! Сейчас в отличной форме!», «Расскажи о диете, прекрасно выглядишь», «Какая вы всё-таки Красотка. Тут и женщины в вас влюбляются», - комментировали снимок фолловеры Семенович.