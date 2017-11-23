17-летняя дочь Веры Брежневой не хочет показывать снимки с мамой

Старшая дочь певицы Веры Брежневой в конце марта праздновала свой день рождения. Своё 17-летие Соня отмечала вместе с друзьями, и даже не думала поделиться совместными снимками с матерью.

Публикация девушки в честь дня рождения содержала в себе несколько фотографий. Однако все из них были сделаны вместе с друзьями, видимо фотографии были сделаны непосредственно в момент празднования. В тексте публикации она поблагодарила родительницу за то, что она организовала день рождения дочери. Не смотря на это, снимков с мамой девочка не сделала и не опубликовала.

Вера Брежнева, в отличие от дочери, поделилась своим самым любимым снимком, на котором она запечатлена с Соней. Многие из поклонников известной певицы отметили, что они больше похожи на двух сестёр, чем на родителя и ребёнка. Подобное поведение Сони огорчило фанатов Веры. Они вспомнили, что в день рождения самой певицы, девочка опубликовала совместное фото, не забыв подкрепить его трогательными словами поздравления.