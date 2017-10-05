Звезду «Дом-2» Маргариту Овсянникову раскритиковали за болезненную худобу

Героиня реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова спровоцировала своих хейтеров на очередной скандал. На этот раз предметом спора стала худоба девушки, которые интернет-пользователи посчитали признаком болезни.

Маргарита Овсянникова в микроблоге разместила неоднозначное видео, которым продемонстрировала поклонникам свою фигуру. Однако фанатов смутили ребра девушки, из-за которых Маргариту сравнили со скелетом.

«А зачем так делать? Снимать вот так себя? Это мерзко очень», «Ужасно, как скелет», «Ребра очень некрасивые, фигура совершенно не женственная», «Какой кошмар! Зачем такое в сеть публиковать», «Это точно болезнь, очень худая», «Акцент только на сексуальность. Но для содержательной личности этого не просто мало, а даже пошло», - заявили подписчики Овсянниковой.