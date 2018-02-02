Ксения Бородина поделилась успехами дочери в танцах

Российская телеведущая Ксения Бородина порадовала поклонников новой видеозаписью с дочерью. На ней она делиться успехами своей дочери Теи в танцах.

«Ну всё, теперь мы в Танцах», - так подписала Ксения свою публикацию. На видеозаписи Тея делает танцевальные па в белой балетной пачке. Девочка постоянно смотрит себе под ноги, чтобы оставаться в зеленом кружке на полу. В руках она держит два небольших деревянных бруска, которыми иногда надо постукивать. Видно, что девочка прилагает усилия для того, чтобы у неё всё получалось.

Поклонники с восторгом встретили публикацию. Они отметили старания Теи и уверены, что если она продолжит заниматься, то достигнет успеха в будущем. Подписчики Бородиной сравнили девочку с ангелом, а также с героиней рассказа «Три толстяка». Они отметили сходство Теи с матерью, и пожелали ей успехов в дальнейшем. Фанаты Ксении упомянули про участников шоу «Танцы», сказав, что у них появился серьезный конкурент.

За полчаса видеозапись посмотрело больше 300 тысяч интернет-пользователей.