Супруга рэпера Джигана поделилась секретами своего похудения

Фитнес-тренер и модель Оксана Самойлова рассказала в личном микроблоге, что даже на отдыхе с изобилием различных блюд, её удалось похудеть. Девушка опубликовала видео, где рассказала о своих маленьких секретах снижения веса.

Оксана Самойлова на видео продемонстрировала прокачанный пресс, которому могут позавидовать многие девушки. Сама модель утверждает, что подобных результатов может достичь каждая женщина. К примеру, сама Оксана является матерью троих прекрасных дочерей, которых родила путем кесарева сечения.

Недавно Оксана призналась, что похудела на два килограмма и при росте 177 сантиметров весит 56 килограммов. Своим секретом Самойлова считает ежедневные упреждения на пресс и ягодицы, а заниматься можно даже дома при помощи специальных фитнесс-приложений на смартфон.