Сергей Безруков на Пасху показал молодую жену и маленькую дочь

Популярный российский актер театра и кино Сергей Безруков поздравил своих поклонников со светлым днем Пасхи. В честь такого великого церковного праздника артист показал в Instagram свою молодую жену и дочь.

Сергей Безруков в микроблоге поздравил россиян с Пасхой и показал трогательно фото. На снимке семья актера находится в заснеженном лесу, а на заднем плане идут супруга Безрукова и маленькая дочка. Поклонники умилились семейному фото и также пожелали Сергею счастья и мира в его семье.

«Со Светлой Пасхой! Вас Дорогой Сергей Витальевич!! Удачи вам!», «Христос Воскресе, Сергей Витальевич! Мира вам и добра», «Счастливой Пасхи!!! Пускай Господь от бед оберегает и наградит за добрые дела!», «Очень приятно получать поздравления именно от Вас», «Христос Воскресе, Сергей Витальевич! благополучия Вашей семье и крепкого здоровья!», - писали в комментариях поклонники Безрукова.