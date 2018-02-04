Помолодевшая Екатерина Гусева очаровала поклонников своей новой внешностью

Популярная российская актриса театра и кино Екатерина Гусева очаровала поклонников своей новой внешностью. Пользователи Сети посчитали, что актриса сильно помолодела и стала выглядеть на десять лет моложе.

На днях состоялась светская вечеринка, организаторами которой выступили руководители глянцевого издания L’Officiel. Среди приглашенных гостей была и очаровательная Екатерина Гусева, которая буквально стала украшением данного вечера. Поклонники в Сети смогли посмотреть фотографии с мероприятия и были поражены внешностью актрисы.

Многие фолловеры отметили, что новый цвет волос артистки значительно освежил её лицо и теперь Екатерина выглядит намного моложе. Напомним, что талантливая 41-летняя актриса воспитывает двоих детей.