Аница Цой и Джек Воробей улетают в Берлин

Российская певица Анита Цой рассказала о полёте в Берлин и том, кто составит ей компанию. Попутчиком звезды будет померанский шпиц по кличке Джек Воробей.

Анита решила показать поклонникам своего домашнего питомца на своей странице в Instagram. На видеозаписи Джек Воробей играет на траве. Она рассказала, что пёс очень умный, не смотря на то, что ему всего 3 месяца. Цой не забыла упомянуть о том, что у шпица прекрасная родословная. Она указала, где стоит покупать собаку, если будущий владелец хочет быть уверен в том, что его не обманут.

Из записи известно, что Анита в скором времени собирается в Берлин вместе с Джеком Воробьем, но не рассказала о целях поездки. В комментариях предположили, что певица отправляется в столицу Германии для того, чтобы подарить четвероного друга одной из своих юных поклонниц. Поводом для таких предположений стало множество совместных фотографий. Подписчики звезды восхитились шпицем и начали рассказывать о том, какие у них домашние питомцы.