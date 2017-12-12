Анфиса Чехова хочет заставить детей худеть

Российская телеведущая Анфиса Чехова продвигает идеи здорового питания, часто рассказывает о том, как ей удалось сбросить вес. Звезда не намерена останавливаться, и хочет заставить худеть детей.

На своей странице в Instagram Анфиса рассказала о том, чего стоит ждать от нового выпуска телепередачи «Взвешенные и счастливые люди», ведущей которой она и является. В шоу появятся новые участники, желающие сбросить вес, и это будут дети. Она отметила, что выпуск будет по-детски непосредственным. Чехова поделилась, что покажет новый психологический тренинг с одним из участников телепередачи. Она напомнила о том, что время выхода шоу изменилось, и всем тем, кто следит за ним стоит об этом помнить.

Поклонники Анфисы положительно высказались об идее, отметив, что считают Чехову одной из лучших телеведущих. Другие высказались относительно изменения времени выхода передачи, рассказав, что смотреть шоу стало неудобно и его придётся часто пропускать.