Рита Ора в кожаном комбинезоне появилась на обложке журнала Glamour

Популярная американская актриса, певица и телеведущая Рита Ора поразила поклонников своим необычным образом на обложке модного женского журнала Glamour. Знаменитость удивила фанатов своим кожаным костюмом и легким макияжем.

В майском выпуске журнала Glamour на обложке появится звезда «50 Оттенков Серого» актриса Рита Ора. Для фотосессии девушка решила не оголяться, а надела кожаный комбинезон, который и заинтересовал поклонников. Многие посчитали образ знаменитости очень интересным, также большинство поклонников отметили минимум макияжа на лице Риты.

Стоит напомнить, что 27-летняя девушка недавно решила сменить амплуа и с поста телеведущей проекта про супермоделей Рита Ора отправилась покорять модные подиумы. Поклонники посчитали, что у девушки все получится, так как знаменитость имеет модельные параметры.