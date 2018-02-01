Ведущая Яна Кошкина впервые спела на сцене и опозорилась

Российская ведущая Яна Кошкина, которая недавно запела, опозорилась прямо на сцене. Дело в том, что поклонники уличили девушку в пении под фонограмму.

Яна Кошкина в своем персональном микроблоге разместила минутное видео, на котором показала часть своего выступления на сцене с дебютной композицией. «Мой первый выход на сцену с песней «На красный свет» в большом концерте «Весна-пора любви», - подписали видеоролик телеведущая. Однако поклонники сразу же принялись осуждать Кошкину за исполнение песни под фонограмму.

В комментариях фолловеры Яны отметили, что не нужно начинать вокальную карьеру, если уже с первого выхода на сцену, девушка начинает петь не в живую. Телеведущую также сравнили с Ольгой Бузовой, которая продолжает набирать популярность выступлениями исключительно под фонограмму.