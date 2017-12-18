Стивен Спилберг собрал на кинопрокате 10 миллиардов долларов

Стивен Спилберг стал первым режиссером, который собрал на кинопрокате своих фильмов 10 миллиардов долларов. По статистике он обошел создателей фильмов «Титаник» и «Кин-Конг». Фильм «Первому игроку приготовиться», к которому приложил руку известный Стивен Спилберг, собрал в мировом прокате 475 миллионов долларов. Это позволило режиссеру стать первым среди своих коллег.

Среди фильмов Спилберга больше всего в мировом прокате собрали «Парк Юрского периода»(983,8 миллионов долларов), «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»( 786,6 миллионов долларов), «Инопланетянин»( 717 миллионов).

Стоит отметить, что в ближайшее время Стивена Спилберга не сможет обогнать в рейтинге никто из его коллег. Такой вывод можно сделать, если учесть, что вторую позицию после него занял режиссер трилогии «Властелин колец», который отстает от создателя «Юрского периода» на три миллиарда долларов.

Недавно Спилберг заявил, что планирует снова продолжить знаменитую историю про Индиану Джонса. Режиссер добавил, что зрители снова увидят на экранах Харрисона Форда, который много лет назад сыграл главного героя. Так же Спилберг намекнул, что героем может стать уже не мужчина, как в предыдущих фильмах, а женщина. Точной даты съемок и премьеры пока не неизвестно.

К слову, 71-летний режиссер продолжает экспериментировать. Стало известно, что именно он будет работать с экранизацией комиксов DC о Черном ястребе. Этот фильм станет первой супергеройской лентой Стивена Спилберга за всю его карьеру.