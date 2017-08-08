Бритни Спирс насмешила поклонников зажигательными танцами

Американская поп-звезда Бритни Спирс снова взялась за своё и решила вспомнила молодость. На этот раз артистка насмешила поклонников своим зажигательным танцем, который опубликовала в Instagram.

Бритни Спирс, которой в этом году исполнится уже 37 лет, не хочет взрослеть. Знаменитость снова взялась за старое и начала «молодиться» при помощи облегающих нарядов и демонстрации голых участков тела. На этот раз блондинка выложила в Сеть провокационный танец, где предстала в коротких шортах и топе.

Поклонники поспешили в комментариях напомнить Бритни, что ей уже далеко не 18 лет, а потому стоит вести себя скромнее и носить более утончение и женственные наряды. Однако несмотря на критику, танец Спирс набрал 1,8 млн просмотров.