Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон шокировала своими усами

Популярная американская актриса и главная героиня трилогии «50 оттенков» Дакота Джонсон шокировала поклонников своим внешним видом. Недавно актриса появилась на публике с усами под верхней губой.

Внешность Дакоты Джонсон долгое время обсуждают как поклонники, так и недоброжелатели в Сети. Недавно у хейтеров появился новый повод для сплетен. Дело в том, что на кинофестивале в Нью-Йорке у актрисы рассмотрели заметные черные усики над верхней губой. Поклонники посчитали, что иметь такую растительность не эстетично для молодой девушки.

Недоброжелатели подметили, что на бледной коже Дакоты особо видны усы, которые актриса, видимо, не успела ликвидировать у косметолога перед публичным мероприятием. Напомним, что недавно стало известно о том, что Джонсон сыграла роль в новом фильме ужасов.