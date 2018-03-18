50-летняя певица Валерия удивила фанатов шпагатом на сцене

Певица Валерия в очередной раз доказала, что способна удивлять своих поклонников зажигательными концертными номерами, несмотря на свой возраст. На днях артистка прямо на сцене выполнила шпагат, чем вызвала громкие аплодисменты публики.

50-летняя Валерия доказала, что в любом возрасте важно и нужно заниматься физическими упреждениями и растяжкой. Артистка может смело продемонстрировать шпагат не только для фотосессий, но и даже во время своего выступления на сцене.

«Невероятно! Вот это шпагат, пример для миллионов», «Валерия, в восторге от вашей растяжки и изящества», «Блистательная, космическая Валерия, красивый номер, обожаю Вас!», «Волочкова отдыхает, шпагатом удивила», «Красотка!! Шикарный номер!», - с восторгом писали комментарии поклонники Валерии.