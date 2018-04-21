Лена Миро раскритиковала Тину Канделаки за отказ Брюсу Уиллису

Блогер Лена Миро, известная своим резким отношением ко многим вещам, решила рассказать о своём отношении к Тине Канделаки. Поводом для этого стало заявление телеведущей об отказе голливудскому актёру Брюсу Уиллису.

Свою публикацию блогер решила начать с того, что находит женскую фантазию боле интересной, чем мужскую, которую считает скучной и не интересной. Лена отметила, что Тина Канделаки является прекрасной женщиной, которая пришла к успеху упорным трудом и заслуживает уважения.

Но Миро решила обратить внимание на то, что у известной телеведущей, как и у всех людей есть комплексы, которые она старается их как-то перекрыть. Она считает, что у женщин существует два варианта для самоутверждения. Первый из них состоит из негатива, направленного на партнёра, а второй реализуется на публичном отказе.

Заявление Тины Канделаки об отказе на предложение Брюса Уиллиса отправиться с ним США, Миро называет попыткой показать себя с лучшей стороны. По мнению блогера, сделала телеведущая это только ради того, чтобы самоутвердиться. Такое поведение она сравнила с сюжетом дешевого любовного романа.