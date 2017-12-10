Антея Тёрнер рассказала о возвращении на шоу "Синий Питер"

Британская телеведущая Антея Тёрнер подтвердила своё возвращение на детское шоу «Синий Питер». Своё решение она приурочила 60-летию программы на канале BBC.

«Синий Питер» стал тем проектом, который прославил Антею Тёрнер. Телеведущая отмечала, что детская документальная программа является лучшим шоу для детей в мире. Но, несмотря на это, она покинула передачу 24 года назад. Поводом для этого стало поступившее предложение, на которое она согласилась. Но для многих она так и осталась ведущей детского шоу «Синий Питер».

Телепередача впервые вышла на экраны 1958 году, и на пике популярности собирала 7 миллионов зрителей перед экранами. За четверть века, после ухода Антеи, рейтинги шоу значительно снизились, на это повлияла смена руководства и канала вещания. Тёрнер отмечает, что хочет вернуть «Синему Питеру» былую популярность и у неё есть пара идей о том, как достичь этого. Она также уверена, что празднование 60-летия пройдет на высшем уровне и понравится зрителям.