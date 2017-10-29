Поклонники назвали «пошлым» дизайн новой футболки Ольги Бузовой

Ольга Бузова создает тренды не только в мире музыки, но и в индустрии моды. Однако последняя дизайнерская футболка от артистки была полностью раскритикована её же поклонниками, которые назвали наряд «пошлым» для взрослой женщины.

Недавно в своем микроблоге Ольга Бузова презентовала дизайн своих новых футболок. На этот раз на оранжевом фоне крупными буквами гласит надпись «Девочка-скандал». Пользователи Сети стали высмеивать Бузову за то, что она сама уже далеко не девочка и носить подобные футболки 32-летней женщине не то, что неуместно, а даже вульгарно.

«Бузова, тебе самой не стыдно такое продавать?», «Да уж, вот это дизайн. Ужасно просто!», «Вот кто ей сказал, что у неё есть вкус. Это очень пошло и не стильно», «Надпись ужасная, как и сама Бузова», - комментировали снимок фолловеры Ольги Бузовой.