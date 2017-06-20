Постройневшая Анна Семенович поразила эффектным преображением

Популярная певица и телеведущая Анна Семенович поразила поклонников своим прекрасным внешним видом. Многие даже не поверили своим глазам, когда увидели, как постройнела артистка.

Анна Семенович решила поздравить своих соотечественников с 1 Мая и предстала в образе роковой соблазнительницы в красном платье. Поклонники посчитали, что данный образ очень подходит артистке и сильно преображает фигуру Семенович, которая стала близка к идеалу. Многие в комментариях также попросили у Анны раскрыть её секрет такого кардинального похудения.

«Аня, вы такая красивая девушка», «Ого! Как похудела. Аня, в чем секрет?», «Супер женщина, какая бомба», «Шикарная женщина», «Анна, Вы вообще мужчин не жалеете!!!! Вы своей красотой без оружие расстреливаете!», «Очоравашка, тебе очень идёт красный цвет», - писали комментарии поклонники в Instagram.