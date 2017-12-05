Анна Семенович сорвалась с диеты и увлеклась гамбургерами

Популярная исполнительница Анна Семенович только на днях в новых фотосессиях показала поклонникам прекрасные результаты своего похудения. Однако после майских праздников артистка снова начала набирать вес.

Анна Семенович призналась, что на майские праздники не удержалась и решила попробовать гамбургеры, к которым питает страсть. В свое оправдание певица сказала, что в мае все люди массово едят шашлыки, поэтому она также позволила себе такую слабость.

Поклонники заявили, что ничего страшного не произойдет от одного гамбургера. Однако большинство фанатов посоветовали Семенович не налегать на мучное, так как прежние старания пойдут насмарку.