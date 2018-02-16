Певица Глюкоза стала моделью нижнего белья

Популярная российская исполнительница Наталья Ионова, больше известна под псевдонимом Глюкоза, стала моделью женского нижнего белья. Поклонники оценили не только качественные кружева, но и совершенную фигуру певицы.

Певица Глюкоза в своем Instagram-аккаунте предстала в образе настоящей модели нижнего белья, где на себе продемонстрировала белоснежный комплект от известного бренда Intimissimi. Поклонники обратили внимание не только на прекрасное нижнее белье, но и на идеальную фигуру Натальи.

В Сети поклонницы певицы попросили у знаменитости раскрыть секрет своего похудения, после двух беременностей. Сама Глюкоза неоднократно говорила, что увлекается йогой и спортом, а в эффективность диет не верит, а потому и не мужает себя ограничениями в питании.