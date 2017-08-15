Женский тюрбан Максима Виторгана заставил фанатов посмеяться

Страница Максима Виторгана в Instagram полна различного юмора, без него не обходится ни одна публикация. В этот раз актер решил обыграть образ одесской продавщицы времен СССР.

На фотографии Виторган позирует с платком на голове, завязанным в весьма умелый тюрбан. Как у него оказался женский предмет одежды актер не делится, зато предлагает купить у него яблочки.

«Фото журнала Burda moden. 1984-ой год. Одесса. Привоз. На женщине кожаный тюрбан за 2500$ ( в чеках магазина «Березка» или 1500 рублей по курсу установленному кабинетом министров СССР)», - так шутит муж Ксении Собчак, вспоминая прошлое.

Подписчикам очень понравился авторский юмор. Многие из почитателей актера застали то время, которое указал автор, и поддержали Виторгана.

Были также и те, кто не стал впутываться в курс валют 1984 года, а просто оценили Максима Виторгана в образе продавщицы. По мнению подписчиков, на этой фотографии актер очень похож на своего отца.

Другие же пошутили, что в таком наряде Виторган выглядит точно также модно, как и его знаменитая супруга.