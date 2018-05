Елена Летучая поделилась утренним видео, на котором она только вышла из душа и уже надела на себя ожерелье из бриллиантов. Телеведущая уверяет, что такое утро – мечта любой девушки.

На своей странице в Instagram Елена Летучая показала свое «гламурное утро». Женщина опубликовала видеоролик, на котором она снялась в топе и с полотенцем в волосах, но при этом на шее у нее красовалось увесистое ожерелье из бриллиантов.

Гламурное утро✨ A post shared by Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) on May 13, 2018 at 1:00am PDT

Телеведущая уверяет, что каждая девушка мечтает о таком «гламурном утре». Также в кадр попал супруг Елены Юрий Анашенков, который подавал ей бокал шампанского.

Пользователи с восторгом встретили новую публикацию и уверяют, что тоже не отказались бы от утра в Каннах в компании бриллиантов. Кроме того, многие отметили, что супруги выглядят счастливыми и прекрасно смотрятся вместе.