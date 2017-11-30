Баста объявил конкурс на участие в клипе

Баста объявил о конкурсе, победители которого смогут поучаствовать в его клипе к песне «Миллион голосов». Как говорит известный рэпер, фанаты будут в восторге, потому что эта песня – официальный гимн к Чемпионату мира по футболу.

Суть конкурса состоит в том, что необходимо снять видео, в котором участник будет исполнять припев к песне. К видеороликам есть определенные требования. Прежде всего, расположение должно быть вертикальное. Снимать лучше всего на стадионе, однако убедившись, что место достаточно тихое. Рэперу будет проще определить победителя, если не будет посторонних шумов, а голоса певцов будет слышно достаточно хорошо. Освещение должно быть дневным. Имена лучших исполнителей будут озвучены 24 мая. После этого им будет дана возможность принять участие в съемке клипа.

Напомним, что песня «Миллион голосов» стала хитом и альтернативной русскоязычной версией гимна к ЧМ-2018. Ремейк был исполнен к песне Colors («Цвета»), которая была исполнена Jason Derulo. Баста в своей версии гимна рассказывает о трудном пути к успеху.